小池栄子が主演するドラマ『さよならノワール』が、フジテレビ系にて7月7日より毎週火曜21時に放送されることが決定。小池、共演の北香那らからコメントが到着した。【写真】小池栄子が犯罪被害者支援室所属の警部補、北香那が心理学者に！ソロ役ビジュアル本作は警視庁西池袋署に新設された犯罪被害者支援室所属の元刑事と心理学者が、犯罪被害者や遺族らが再び人生の歩みを進めることができるように寄り添い、初動としての