◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）第９３回日本ダービーでコンジェスタスが史上１２頭目の無敗制覇を目指す。京都新聞杯ではレースレコードをマークして３連勝。４度目の挑戦となる高野友和調教師（５０）＝栗東＝は「今回はチャンスがあるんじゃないかな」と自信を見せる。祖父ディープインパクト、父コントレイルと史上初の父子３代制覇も懸かっており、注目が集まる。無傷４連勝