2025年末に突如発表されたヤマハのWR125R、早速ZETA RACINGやDELTAマフラーを装着したモディファイドマシンを製作しました text&photo RIDE-HUCKRIDE-HUCK掲載日：2026年1月30日 質の高いエントリーユーザー向けマシン 日本では原付免許の制度があるため、エントリーユーザー向けのオートバイは50ccを中心に発展してきました。ホンダならCRM50、ヤマハ