◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断コンジェスタスはスケールの大きな体つきです。豊富な骨量。肩の傾斜も首抜けも良い。腰から尻にかけての角度も良く、とてもバランスの取れた骨格です。前肢の筋肉も凄い。肩、胸前、上腕の筋肉が非常に発達しています。トモの筋肉も増えてくれば申し分ありません。各部位が柔らかくつながっている中長距離体形。毛ヅヤは抜群で、腹周りもちょうど良い。前肢に6割、後肢に4割の比重を掛けた6対4