サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３カ国大会（６月１１日開幕）に臨む日本代表は２５日、千葉市内で国内合宿をスタートさせた。初日の全体練習にはＤＦ長友佑都（３９）＝ＦＣ東京＝ら国内組と一部海外組の計１３人が参加。壮行試合のアイスランド戦（３１日、ＭＵＦＧ国立）までの限定招集となったＤＦ吉田麻也（３７）＝ロサンゼルス・ギャラクシー＝は「お客さんとして来ているわけじゃない」と強い決意を口にし、過去