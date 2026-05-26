２６日の日本ハム戦（甲子園）に先発する阪神・西勇輝投手（３５）が２５日、交流戦の開幕投手として決意を語った。チームは自身が勝利投手となった１９日・中日戦から５連勝で首位浮上。「いい流れで臨めるかな。冷静に臨めますね」。経験豊富な右腕がパ・リーグの猛者たちも料理する。オリックスに在籍１０年。阪神移籍後は交流戦で５勝６敗の成績を残してきた。「ＤＨがあるかないか」とリーグによっての野球の違いは大きく