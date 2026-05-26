首位を走る阪神・藤川球児監督（４５）が２５日、２６日から始まる交流戦を前に一戦必勝を誓った。昨季に続き、まずは日本ハム３連戦。「新庄監督と、どんな戦いができるのか」と心を躍らせながら「どちらのチームも勝たなきゃいけない状況にある。シビアな勝負になるのでは」と予見した。試合のない月曜日。６連戦を終え東京から帰阪した翌日。藤川監督の姿は甲子園球場にあった。先発投手に加え、立石、岡城、福島、嶋村、小