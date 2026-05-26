角田さんはパリ五輪柔道女子で金メダルを獲得した（C）(C)Getty Images2024年パリ五輪の柔道女子48キロ級・金メダリストの角田夏実さんが自身のインスタグラムを更新。現在の姿が話題を呼んでいる。【写真】雰囲気がらりと評判の角田さんの最新ショット今年1月に現役引退を発表したときには、多くのファンからねぎらわれた角田さん。激動の日々を経て、現在は少しゆったりした時間を楽しんでいるようだ。5月22日に更新された