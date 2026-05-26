ロッテはアンドレ・ジャクソン投手が２６日・広島戦（マツダ）に先発する。２０２４、２５年に在籍したＤｅＮＡでは、広島に対して通算３勝１敗と分が良く、防御率３・２５だった。今季はここまで８試合に登板し２勝５敗と黒星が先行し、自身３連敗中。４月２８日・楽天戦以来、１カ月ぶりとなる３勝目を目指す。