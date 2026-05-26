首位で交流戦に突入する阪神は２５日、甲子園で指名練習を行い、ドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝らが参加した。躍動が続くゴールデンルーキーは２６日・日本ハム戦（甲子園）で、セ・リーグでは１９８１年の巨人・原辰徳以来となる新人選手によるデビュー戦から６試合連続安打に挑む。沢村賞右腕・伊藤を攻略し、セ界４５年ぶりの偉業を打ち立てる。東京ドームで残した衝撃の数々。その余韻がまだまだ虎党の胸