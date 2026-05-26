「マイナビオールスターゲーム２０２６」（第１戦＝７月２８日・東京ド、第２戦＝同２９日・富山）のファン投票中間発表が２５日に始まり、セ・リーグから阪神勢が６部門でトップに立った。森下が１２球団最多の５万３９５４票を集め、２位以下に大差をつけて外野手部門の１位。選出されれば初出場となる高橋は先発投手部門でノミネート外から１位に名前が入った。他にも捕手の坂本や一塁の大山、二塁の中野、三塁の佐藤輝がト