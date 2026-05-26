ＤｅＮＡ・松尾汐恩捕手が２５日、「日本生命セ・パ交流戦」の開幕記者会見で、対戦したい選手に大阪桐蔭の１学年下であるソフトバンク・前田悠を挙げた。たまに連絡を取り合っているといい「“対戦したらお手柔らかにね”みたいに言ったら、“どうせ打てないでしょ”と言われて。すごい生意気なんです」と暴露。「ギャフンと言わせてやります」と宣言して会場を沸かせていた。