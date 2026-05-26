「日本生命セ・パ交流戦」の開幕記者会見が２５日、都内で開かれた。昨年の交流戦で１２球団最多となる９度目の優勝（最高勝率を含む）を果たしたチームを代表し、会見に登場したソフトバンク・木村光投手は、「投手がしっかり、少ない点数でいければ、交流戦でも勝っていけるかな」と決意表明した。同世代の意識する選手には阪神・森下を指名。「同い年だけど、侍（ジャパン）にも出て活躍している。対戦したいですね。森下