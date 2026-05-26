監督として、聖地に３度目の凱旋を果たす。交流戦初戦となる２６日・阪神戦（甲子園）を控えて、日本ハム・新庄剛志監督（５４）は「交流戦は楽しみの一つでもあったし、流れが変わるかもしれないから。変えていかないといけないから、この交流戦は大事」と真剣なまなざしで訴えた。就任５年目。２０２２、２４年は甲子園で交流戦を戦った。２２年はメンバー表交換を終えてマウンド手前まで歩き、帽子をとってバックスクリーン