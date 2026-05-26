西武・渡部聖弥外野手（２３）が２５日、都内で開かれた「日本生命セ・パ交流戦」の開幕記者会見に出席した。２０１８年以来、８年ぶりに首位で交流戦を迎える西武。渡部は「チームはすごくいい状態。このまま交流戦も勢いよく向かっていきたい」と意気込んだ。ルーキーだった昨年は故障で戦線離脱していたため、今年が初めての交流戦となる。「個人としては、まだまだ調子を上げていかないといけない」と話すが、ここまで４６