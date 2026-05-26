企業の担当者と交流する学生ら＝５月、横浜国立大学学生が気兼ねなく企業関係者と交流できるコミュニティースペースが今月、横浜国立大学（横浜市保土ケ谷区）に誕生した。名称は「知るカフェ」。５人以下という少人数の交流会を通じて企業の実情や業界の最新動向に触れ、就職活動に向けて選択肢を増やしてもらう試みだ。