日本生命セ・パ交流戦の開幕前日会見が２５日、都内で行われ、巨人のドラフト２位・田和廉投手（２３）が早実の４学年先輩である日本ハム・清宮幸との対戦を熱望した。首都圏で初戦を迎える６球団の代表として出席した右腕は「高校時代からすごくいい打者だった。憧れでもありましたし、抑えたい」と力強く語った。今季、ルーキーながらリーグ最多タイとなる２０試合に登板し、防御率１・５９。変則右腕としてフル回転している