俳優の比嘉愛未（３９）が７月スタートの日本テレビ系ドラマ「ファーストクライ母子救命救急班」（水曜、後１０・００）で同局系ゴールデン・プライム（ＧＰ）帯ドラマで初主演を務めることが２５日、分かった。日本屈指のセレブ病院で秘密裏に結成された母子救命救急班が、行き場を失った妊婦と“新たな命”を守り抜くために奮闘する物語。比嘉が演じるのは卓越したスキルを持つ産婦人科医の光井明希。片耳に先天性の難聴を