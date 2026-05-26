ＳＴＵ４８の甲斐心愛（２２）が、成長した姿でグループをけん引している。移籍していたＫＬＰ４８（マレーシア・クアラルンプール）から３月に復帰。７月１日には２冊目の写真集（タイトル未定）を発売することも発表した。個人としても再び日本で注目度を高めており、異国での経験と今後の活動への思いを聞いた。明るく天真らんまんな親しみやすい雰囲気の中に、異国での経験の自信がのぞいた。「１年目に戻った気持ちで活