阪神・藤川監督が勝負の鬼になる。26日の日本ハム戦へ向け、虎将が気炎を上げた。「新庄監督とどんな戦いができるのか。盛り上がり、とは言いたいけれど、どちらのチームも勝たなきゃいけない状況にあるので、シビアな勝負になる」就任1年目の昨年も、日本ハムと開幕カードで激突した。敵地に乗り込み、2勝1敗で勝ち越し。だが、その後の西武、楽天戦全敗を含め7連敗を喫し、8勝10敗の負け越しで終えた。「（新庄監督は）大