【T―岡田視点】今季のパ・リーグは昨年までの「投高打低」の印象がない。各チームのエース級は白星を重ねてはいるが、絶対的な存在は見当たらない。WBCの影響なのか…。原因は分からないが、ここまで本塁打も出ており、ロースコアゲームも少ない。昨季の交流戦は、パの全6球団が上位を独占する極端な結果に終わった。ただ、今季は同様にはならないとみている。阪神にとって交流戦は一つの“鬼門”といわれるが、決して悲観