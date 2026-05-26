タレントの和田彩花（３１）が２５日、都内で行われた「第一回前橋国際芸術祭２０２６」全アーティスト・プログラム発表会に出席した。和田は群馬県高崎市出身でアイドルなどとして活躍。同イベントのアンバサダーを務めており、「毎年、国際芸術祭が開催されることを本当にうれしく思っております。群馬県に住む人みんなに、美術を好きになってもらいたい」と呼びかけた。４月にパートナーの母国である台湾で婚姻したこと