昨季の本塁打キングが、今年も爆発の予感だ。交流戦初戦の相手は昨季と同じ日本ハム。新たな戦いを前に阪神・佐藤輝は、パ・リーグ投手陣との対戦に胸を膨らませていた。「毎年、毎年のことだけど、新しいピッチャーもいるし、手ごわいピッチャーも多いと思うんですけど楽しみ」昨季の交流戦は打率・246ながら6本塁打で“本塁打王”に輝いた。その一方で交流戦は通算打率・237、16本塁打、46打点。特に打率では苦戦が続いて