オリックス・九里亜蓮投手（３４）が２５日、大阪・舞洲での投手練習に参加。交流戦初戦となる２６日の敵地・ＤｅＮＡ戦での勝利に意欲を示した。今回は広島時代以来、２年ぶりの横浜スタジアム。相川新監督率いるチームには「若い選手が多い。自分としては一人一人勝負しながら一つずつアウトを積みかさねたい」と話した。来季はセ・リーグでも「ＤＨ制」が採用されるため、交流戦で投手が打席に立つのは事実上、今季で最後