阪神・木下が28日の日本ハム戦（甲子園）でプロ初先発を務める。この日は甲子園球場で指名練習に参加し、キャッチボールや投内連係などを行って調整した。昨季は11試合に登板して0勝0敗で防御率3・29だった。2年目のここまで登板3試合で防御率5・40。出場選手登録を抹消された4月27日以降は、2軍戦で3試合に先発して計15回無失点に抑えていた。待望の先発チャンスをつかんだ25歳右腕は「なるべく球数は少なく投げられるよう