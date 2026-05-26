阪神・伏見が昨季まで3年在籍した古巣の日本ハムを丸裸にする。「聞かれたことは答えますし、ずっとパ・リーグでやってきたので、そういう意味では経験が一番多い。出ても出なくても、情報の共有はしていきたい」と力を込めた。13年からオリックスに10年在籍。パで13年培った経験を生かす時がきた。初戦に向け「対戦で燃える部分はありますけど、やりづらさもある。レイエスを爆発させないように」と警戒を強めた。