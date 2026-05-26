阪神の交流戦の先陣を切るのが西勇だ。甲子園球場でキャッチボールやショートダッシュ、マウンドからの投球練習で最終調整。26日の日本ハム戦（甲子園）に備えた。「野球の違いとかはそこまで感じない。パ・リーグのバッターが立つ時も、今まで通り変わらずしっかり良いゲームができるように投げていきたい」パを熟知する右腕に期待は膨らむ。セ相手に58勝、パ相手に69勝。日本ハム戦は通算16勝を誇り、パ相手のカード別では