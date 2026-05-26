ヤクルト・池山隆寛監督（６０）が２５日、翌日からスタートする交流戦に向けて一戦必勝で挑む従来通りの戦い方を強調した。「交流戦だけじゃなしに、その試合その試合で、どう粘って戦っていくかっていうのは変わりないと思う」と語った。相手も球場の場所も変わる交流戦。「勢いをつけて、また（セ・リーグ球団相手の）シーズンに戻るっていうところだと思う。大きな負け越しはできない」。勢いを加速させるには格好の舞台で