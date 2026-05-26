【阪神・藤川監督語録】▼若手野手が指名練習に参加入団して1年目、2年目、3年目というのは、非常に重要な選手キャリアの教育というか、彼らの学びとして、どういうふうに野球人生を進めていく、という意味では凄く責任が重い。野球に没頭してもらうというところと、今後10年、20年の野球人生につなげてもらうための準備をさせなければいけません。▼木下の先発挑戦の意図野球がうまくなかったから（笑い）。入団して、ゴ