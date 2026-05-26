「マイナビオールスターゲーム2026」（7月28日東京ドーム、29日富山市民球場）のファン投票の中間発表が始まり、阪神・森下がセ・リーグ外野手部門で両リーグトップとなる5万3954票を集めた。昨年に続く12球団最多得票での発進となり、大舞台にめっぽう強い“虎のお祭り男”がプロ野球ファンにもすっかり認知された格好だ。昨年は「12球団トップ」を最後まで守り、ファン投票で球宴初選出。2年連続の大舞台へ、幸先の良いスタ