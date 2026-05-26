夏のおしゃれをもっと自分らしく楽しみたい方に注目のコラボレーションが登場♡FREAK’S STOREから、レザークラフトアーティストAyakawasakiさんとの初のスペシャルコラボが2026年5月25日（月）より発売されます。ラインアップは、水着3型に加え、カップ付きキャミソールやパイル素材のアパレル、バッグまでそろう充実の内容。夏のムードを感じる、抜け感たっぷりのコレクションです♪ ヘル