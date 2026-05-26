ボクシング元世界３階級制覇王者の亀田興毅氏（３９）が２５日、都内で記者会見し、主催する世界戦興行（６月６日、愛知国際展示場）を予定通り開催することを発表した。ＩＢＦ世界フライ級王者・矢吹正道（緑）の２度目の防衛戦など全７試合を実施する。共同運営の株式会社ＬＵＳＨが突然撤退したが、大会名を「３１５０ＦＩＧＨＴ１０」に改め、ＡＢＥＭＡが全試合無料生中継することも決まった。資金調達が困難となり、５月