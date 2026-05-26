新潟商工会議所の廣田幹人会頭は中東情勢の悪化により県内の企業などにも支障が出ているとして商工会議所として企業への助言などを行う考えを示しました。 5月25日、会見を開いた新潟商工会議所の廣田幹人会頭は、中東情勢の悪化により、石油由来の製品が入荷しにくくなっているため、県内企業にも徐々に影響が出始めていると指摘。 【新潟商工会議所廣田幹人 会頭】 「印刷や塗装といった重要な工程がストップして、仕事全体