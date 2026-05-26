新潟県の未来を決める県知事選挙の投開票まで残り1週間を切りました。選挙戦最後の日曜日となった5月24日も候補者たちが支持拡大へ奔走しています。 知事選には届け出順にいずれも無所属で現職の花角英世さん、新人の土田竜吾さん、新人の安中聡さんの3人が立候補しています。 ■花角候補 実績強調し“県政の継続”訴える 選挙戦最後の日曜日となった5月24日、現職の花角さんが街頭演説の場所に選んだのは観光客などでにぎわ