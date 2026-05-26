「第14回全国小・中学校リズムダンスふれあいコンクール」（12月26日、スポニチ共催）の規定曲が、4人組ダンス＆ボーカルグループ「ELSEE（エルシー）」の「ShooBeeDa」に決まった。ELSEEは昨年10月にデビューし、現在はAKARI、KARIN、PONO、HINAで活動している。今作はグループ新体制として初となる楽曲で、“最高”を目指すポジティブさがあふれるポップダンストラックだ。多くの喜びや困難を乗り越えてきたメンバーと出