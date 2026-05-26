5月26日（火）の交通取締情報 ＜午前＞国道3・・・熊本市南区十禅寺（スピード違反）国道57・・・菊池郡大津町室（携帯電話・シートベルト）国道57・・・阿蘇市一の宮町宮地（携帯電話・シートベルト） ＜午後＞県道・・・熊本市北区万楽寺町（スピード違反）国道389・・・天草市河浦町（スピード違反） ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、