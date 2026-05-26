お笑いコンビ「バイきんぐ」小峠英二（49）が25日放送のBSフジ「小峠英二の試乗最高！」（月曜後10・00）に出演し、結婚についての思いを語った。この日のゲスト・お笑いコンビ「千原兄弟」千原ジュニアから「どうなの結婚？もう1年経った？」と聞かれた小峠は「6月だったので、もう1年くらいですね」と答えた。さらに「まあ、なんか良いものだと思っていますね」と感想を語った。小峠は昨年6月に一般女性との結婚を発表。