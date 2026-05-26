小結若隆景（荒汐）が、２５場所ぶり２度目の優勝を果たした大相撲夏場所をデイリースポーツ評論家で元横綱武蔵丸の武蔵川親方が総括した。◇◇優勝した若隆景は調子が良かったんだろう。自分の相撲を取りきっていた。当たって前に圧力をかけて、相手に相撲を取らせないのが大きかったよ。決定戦も霧島に相撲を取らせていたら、勝てていなかったと思う。霧島は途中からおかしくなった。立ち合いで当たれなくなってい