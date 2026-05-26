巨人のフリアン・ティマ外野手（２１）が２５日、支配下契約を結び都内で会見に臨んだ。来日６年目での昇格に大砲候補は「これから東京ドームでいっぱいホームラン打ちます！」と日本語で宣言。２６日に１軍に合流する予定で、交流戦で起爆剤として期待される。新背番号は「５０」に決まった。今季が来日６年目のティマは「パワーと長打力をアピールして、何が何でも背番号を２ケタに変えたい」と、並々ならぬ思いを胸にアピー