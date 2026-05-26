活動休止中の男子ゴルフ元世界ランク１位のタイガー・ウッズ（５０）が軍人だった亡き父への思いを寄せた。２５日、米国は独立戦争から現在に至るまで、戦争で命を落としたすべての米軍兵士を追悼する「メモリアルデー」。ウッズは自身のインスタグラムを更新。ストーリーズに黒地の上に白文字で「父は特殊部隊の隊員で、ベトナムに２度派遣され、２０年間軍務に就いていました。父のような方々すべてに、その犠牲に対して心か