広島は交流戦初戦、本拠地にロッテを迎え撃つ。3カード連続の勝ち越しで借金6とした新井監督は「苦手意識はないし、（勝率）5割に近づけるような交流戦にしたい」と意気込んだ。かつては鬼門といわれたが、新井政権3年間で負け越しは一度もなく、五分以上に渡り合う。敵地で採用されるDHは柔軟に対応する方針。「相手先発など、いろんなことを加味して決めたい。（平川）蓮は本塁打（23日、ファーム・リーグのソフトバンク戦