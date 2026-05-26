俳優の高杉真宙（29）が25日、都内でウイスキーの新商品「デュワーズ12年ミズナラ」の発売記念イベントに出席した。自身がCMに出演。普段から酒をたしなむことが多いといい「ドラマのロケ終わりや舞台の地方公演などで、先輩方と楽しませていただいています」と話した。7月に30歳になる節目の年。今後の目標について問われると「まだまだ未熟ですが、ウイスキーのように熟成された素敵な男性になりたい」と話した。