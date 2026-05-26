5月26日（火）の「相席食堂」は、猫に魅了された旅人が猫に会いに相席旅に出る「猫相席」をお届けする。 ©ABCテレビ 江戸時代から猫を神様として祀る風習のある宮城県伊具郡丸森町にやって来たのは、2025年のブレイク芸人ランキングで第１位になった、お笑いコンビ・かけおちの青木マッチョ。実際に猫を飼っており、猫とより良い関係を築くための資格“キャットフレンドリーパーソン”を取得するほどの猫好き