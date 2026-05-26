広島の栗林が、26日からの3軍合流を前に、荷物整理にマツダスタジアムを訪れ「悔しさはある。ある程度（先発で良い）感覚が出てきていたし、久々の中6日で実力を出す調整ができなかったので」と語った。22日の中日戦で右内転筋を痛め、翌23日に出場選手登録抹消。同日に広島市内の病院で精密検査を受けた。23年5月にも同じ箇所を痛め、1軍復帰まで1カ月を要した。「先発と救援は違うので、どうなるか。同じことを繰り返さな