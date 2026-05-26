大手芸能プロダクション「フロム・ファーストプロダクション」の代表取締役会長を務めていた小口文子（おぐち・あやこ）さんが16日に死去した。78歳。葬儀は近親者で執り行った。関係者によると、数カ月前から体調を崩し入院していたという。文子さんは、アイドルとして活躍した石野真子、陽子（いしのようこ）姉妹の母親で、1982年に同社を興した小口健二さんと再婚していた。しかし、健二さんが2007年11月に糖尿病のため59歳