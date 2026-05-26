お笑いコンビ「千原兄弟」千原ジュニア（52）が25日放送のBSフジ「小峠英二の試乗最高！」（月曜後10・00）にゲスト出演。共演者の中で、唯一サインをもらった有名人を明かした。お笑いコンビ「バイきんぐ」小峠英二から、「会いたい人には全員会ってますか？」と聞かれたジュニアは「会いたい人…、羽生さんは会うた」と将棋の羽生善治九段の名を挙げた。さらに「唯一、収録終わりに“サイン下さい”って言いに行った。マネ