小池栄子が主演を務めるドラマ『さよならノワール』が、7月7日よりフジテレビ火9枠にて放送されることが決定した。 参考：『ムショラン三ツ星』小池栄子が明かす役作りへの葛藤第2話に濱田マリが出演 本作は、警視庁西池袋署に新設された犯罪被害者支援室所属の元刑事と心理学者が、犯罪被害者や遺族らが再び人生の歩みを進めることができるよう寄り添い、初動としての支援をしていく警察ヒューマンドラマ。