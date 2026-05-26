シント＝トロイデン（STVV）は５月24日、ホームのメヘレン戦で３対０の快勝を収め、今季の日程をすべて終了。３位という好成績を残したこともあり、試合後は選手たちがゴール裏サポーター席まで上がっていって、互いに健闘を讃え合うなど、クラブ史に残るシーズンの余韻を味わった。STVV初の日本人キャプテン、谷口彰悟は「まさかこういう形でシーズンを終えることができるとは思ってなかった。プレーオフ１、最初の上位チーム