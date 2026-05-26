女優の小池栄子（45）が、7月7日スタートのフジテレビドラマ「さよならノワール」（火曜後9・00）に主演する。元マル暴（暴力団対策係）の刑事が異動し、犯罪被害者に寄り添う部署で奮闘する物語。「迷っている方々のヒントにもなる作品にできたら」と力を込めた。警視庁に実在する犯罪被害者支援室に所属する元刑事（小池）が、犯罪被害者や遺族らの人生の再生をサポートする姿を描くヒューマンドラマ。脚本は「白い巨塔」（