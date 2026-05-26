伝統ある国際映画祭で日本とフランスの女優が栄冠をつかんだ。国境を越えた２人の対話劇が、見る者に生きる希望を与え、心を揺さぶった。フランスのカンヌ国際映画祭コンペティション部門で、濱口竜介監督の「急に具合が悪くなる」に主演した岡本多緒さんは、日本人初の女優賞の受賞である。ともに主演したヴィルジニー・エフィラさんと共同での受賞だ。世界三大映画祭の一つに数えられるカンヌ映画祭では、２００４年に柳楽